Relator promete leitura da reforma tributária na CCJ do Senado já na 1ª semana após recesso

Na volta do recesso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), deve se empenhar para garantir a aprovação da sua reforma tributária, a PEC 110. O relator da proposta de emenda à Constituição, senador Roberto Rocha (PSDB-MA), renovou a mobilização com secretários de fazenda dos Estados nos últimos dias e está otimista com o avanço do texto. “Vamos fazer a leitura na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) já na primeira semana”, disse Rocha à Coluna. O parlamentar trabalha com a expectativa de enviar a proposta para a Câmara dos Deputados ainda na primeira quinzena de fevereiro. Se conseguir, Pacheco enfim poderá ter uma “marca” para chamar de sua.

VAI SUAR. O plano dos senadores, no entanto, esbarra em algumas dificuldades: o fato de ser um ano eleitoral, com atenções voltadas para as campanhas, mas principalmente a falta de empenho do Palácio do Planalto com o tema.

TIRAR DA FRENTE. Por outro lado, o senador tucano acredita ter ampliado a adesão à reforma em alguns Estados e está otimista. Entre alguns parlamentares, existe a avaliação de que é melhor fazer a reforma agora, durante o governo de Jair Bolsonaro, do que deixar para o ano que vem.

REPESCAGEM. O RenovaBR decidiu dar uma nova chance para os interessados em seu curso de preparação de possíveis candidatos para as eleições deste ano. A partir desta terça-feira, 25, estarão abertas as inscrições para vagas remanescentes para a formação oferecida pelo grupo cívico.

ESTOU AQUI. Um dos principais soldados de Bolsonaro na defesa do voto impresso, o deputado Filipe Barros (PSL-PR) quer ter apoio do presidente para disputar o governo do Paraná. “Estou à disposição caso Bolsonaro considere que temos que lançar alguém aqui”, disse o parlamentar à Coluna.

AJUSTES. No Paraná, Bolsonaro tem tido uma boa relação com Ratinho Jr. (PSD), que deve concorrer à reeleição. Barros, no entanto, é enfático: “O eleitor bolsonarista no Paraná não vota no Ratinho”.

AGULHA. No STF, a maior parte dos ministros está com a vacinação contra a covid-19 em dia e já apresentou ao departamento médico a comprovação das três doses recebidas. As exceções, por enquanto com as duas primeiras doses no braço, são os ministros Kassio Nunes Marques, André Mendonça e Dias Toffoli.

QUASE. O Novo entrou na reta final de seus trâmites internos para definir os candidatos deste ano. A sigla quer ter 5 a 7 candidatos a governador. Vinicius Poit (SP), Paulo Ganime (RJ) e Aridelmo Teixeira (ES) devem ser confirmados.

TIME. Em São Paulo, 375 filiados se inscreveram no processo seletivo e aguardam a aprovação do partido para se candidatar. Além dos que buscam a reeleição como os deputados estaduais Sergio Victor e Ricardo Mellão, o vereador Fernando Holiday deve ser candidato a deputado federal e estreantes como a advogada Monica Rosenberg e os economistas Leo Siqueira e Marina Helena, também estarão nas urnas.

CHÁ DE CADEIRA. Já completou mais de um mês o convite feito publicamente pelo presidente do PSB, Carlos Siqueira, ao ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin para ele se filiar à legenda. Ainda sem resposta.

