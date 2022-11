Relator do Orçamento não vê como aumentar Auxílio Brasil por crédito extraordinário

Relator do Orçamento de 2023, o senador Marcelo Castro (MDB-PI) não vê como enquadrar os pedidos da equipe de transição de Lula nos critérios para a abertura de créditos extraordinários, como sugere Renan Calheiros (MDB-AL). Por essa solução, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), teria que editar uma Medida Provisória no início do próximo ano. “Haverá imprevisibilidade em janeiro? Não. Eu não vejo nada que justifique uma emergência”, afirmou Castro à Coluna.

O senador defende o caminho de aprovação de uma PEC ainda neste ano, como anunciado na véspera. A opção, no entanto, desagradou a Renan por abrir uma chance de Arthur Lira (PP-AL) ganhar pontos com Lula e obter apoio à sua recondução na presidência da Câmara.

“O caminho natural, seguro e eficiente é o da PEC. As famílias já estão recebendo (o Auxílio de R$ 600) em função de uma PEC. Vamos prorrogar isso”, insistiu Castro, após passar parte da sexta-feira, 4, reunido com técnicos para discutir o assunto.

SIMPLES. A equipe de transição está fazendo levantamento do valor da PEC para trazer na terça-feira. Não vou dizer nem que sim, nem que não. Vou conversar com líderes e com técnicos da comissão de orçamento. Precisamos ser práticos e objetivos porque nosso tempo é muito curto. Qualquer coisa que trouxer divergência é melhor tirar logo”, afirma Castro.

FOCO. Para o senador, o PT tem de se ater ao que é indispensável. “Esse orçamento que estamos fazendo é do Bolsonaro, não do Lula. O presidente eleito pode fazer sugestões, mas lembrando que o orçamento ainda é do atual presidente. Estamos fazendo adequações para aquilo que é inadiável e imprescindível.”

AÇÃO. Segundo petistas, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), inicialmente resiste a essa alternativa, já está convencido de que a PEC é o caminho mais seguro e está sondando um relator para a votação no Senado.

Sinais particulares, por Kleber Sales. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado

CLICK. Bruno Dantas, presidente do TCU.

Reuniu-se com a equipe de transição de Lula, liderada por Gerlado Alckmin , Gleisi Hoffmann e Aloizio Mercadante, nesta quinta-feira (3).

PRONTO, FALEI. Jandira Feghali, deputada federal (PCdoB-RJ)

“Não dá para depender de Bolsonaro para editar uma MP depois de toda a destruição que ele causou. A equipe de transição está correta em dialogar com o Congresso atual”.