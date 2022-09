Relator do Orçamento de 2023 quer incluir reajuste para servidores do Executivo

Marcelo Castro (MDB-PI), relator do Orçamento de 2023, tentará incluir nas contas do governo no ano que vem um reajuste maior para os servidores do Executivo. Ele avalia que “não tem cabimento” os servidores do Judiciário e do Legislativo terem aumento de 9% em 2023 e os do Poder Executivo ficarem com menos de 5%, como consta da proposta que Jair Bolsonaro enviou ao Congresso.

E PUXA. “Não é justo, temos que encontrar uma maneira de equilibrar isso”, diz. O aumento salarial do Judiciário já foi solicitado pelo STF, e o do Legislativo aguarda apenas o fim da eleição.

RETRÁTIL. Os dois Poderes conseguem oferecer a benesse porque, assim como o Executivo, tiveram o teto de gastos elevado na PEC dos Precatórios. A diferença é que eles não usaram os valores e, agora, vão aplicar a “sobra” na folha. O reajuste do Executivo em 4,5% custa R$ 3,5 bi.

CALO. O calendário de Rodrigo Pacheco para o piso da enfermagem prevê votação de um projeto de lei na semana que vem para ajudar prefeitos. Santas Casas seguem sem solução até a eleição.

Sinais Particulares, por Kleber Sales. Marcelo Castro, senador (MDB-PI) e relator do Orçamento de 2023