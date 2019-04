Relator de projeto de Moro quer penas mais duras para caixa 2 com dinheiro do crime

Relator no Senado do projeto de Sérgio Moro que criminaliza o caixa 2, Márcio Bittar (MDB-AC) quer endurecer a pena para casos em que o dinheiro tenha origem no crime. Quando o financiamento não declarado vier da milícia, do tráfico de drogas ou da corrupção, por exemplo, a pena será mais rígida do que os 2 a 5 anos previstos na proposta original. Na última quarta-feira, Bittar falou ao ministro da Justiça sobre sua intenção de avançar no projeto, cujo relatório deve ser apresentado nesta semana. Moro ficou satisfeito e aprovou o ajuste.

Crime. O texto do senador emedebista estabelece que, se comprovada a origem ilícita, a agravante seja de um a dois terços da pena.

Reincidente. Para líderes do Congresso, os acessos irregulares aos dados de Jair Bolsonaro na Receita impulsionam o projeto de lei de abuso de autoridade.

De olho. Além disso, vão começar a coletar assinaturas para uma CPMI de crimes cibernéticos, que vai investigar de casos de incentivo a mutilação infantil até ofensas contra autoridades.

Para a foto. Iniciando sua agenda positiva pelo País, Bolsonaro vai a Macapá com Davi Alcolumbre inaugurar o aeroporto no dia 12. Autoridades que participarão da cerimônia dizem que a obra, iniciada em 2005, já está pronta há um mês.

CLICK. Rodrigo Maia, Paulo Guedese Davi Alcolumbre estiveram em Campos de Jordão hospedados na casa do governador João Doria, que fez selfie com a turma.

Motivos. O PSOL apresentou requerimento de informação a Moro sobre o grupo de trabalho que avalia possível redução de impostos nos cigarros fabricados no Brasil. Quer saber se lobistas procuraram a Pasta.

Dança… Por indicação da bancada do Nordeste, Osmar Terra vai nomear João Manoel Souza para a Secretaria de Esporte de Alto Rendimento.

…das cadeiras. Internamente, é visto como uma vitória do ministro sobre o secretário Nacional de Esporte, Marco Aurélio Vieira, ligado aos militares.

Sinais trocados. Pegou mal na reunião da Lide a declaração do presidente Bolsonaro de que poderia não aprovar o sistema de capitalização da Previdência. Começou a repercutir logo após Guedes dizer que não haverá recuo nem rendição.

Números 1. Pente-fino feito pela Secretaria de Turismo de São Paulo aponta buraco deixado pela gestão anterior de R$ 516 milhões relativos a 176 convênios assinados no fim do ano passado com prefeituras sem lastro orçamentário.

Números 2. Segundo a secretaria, o governo Márcio França (PSB) cancelou empenhos (reserva orçamentária) para convênios assinados entre 2011 e 2017. A gestão anterior diz que suspendeu os empenhos para saber se eles correspondiam ao ano de exercício, com base em lei.

SINAIS PARTICULARES

Jair Bolsonaro, presidente da República.

Cardápio. Jair Bolsonaro brincou na “live” de quinta-feira que o secretário de Pesca, Jorge Seif, é tão entusiasmado que só falta fazer churrasco de peixe. “Aí não dá”, disse. Está no radar acordo com o Paraguai para a criação de tilápias no lago de Itaipu Binacional.

Brasa. Colegas do advogado José Roberto Batochio cogitaram uma festa para comemorar seus 52 anos de advocacia. O homenageado descartou completamente por entender que cheiraria a fim de linha e ele ainda tem lenha para queimar.

COM REPORTAGEM DE ALBERTO BOMBIG, JULIANA BRAGA E MARIANNA HOLANDA

