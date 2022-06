Relator da análise das contas do governo, em pauta hoje no TCU, Aroldo Cedraz vai ressuscitar em seu voto críticas à implantação do 5G no Brasil – ele foi contra o modelo adotado pelo governo e que está atrasado. Com os prazos alongados para as empresas oferecerem o sinal, dirá ele, os indicadores internacionais do Brasil de acesso à internet vão piorar.

