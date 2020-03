Relator da MP que libera R$ 5 bi para enfrentar coronavírus quer aprovação ‘a jato’

O líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes (MDB-TO), será o relator da medida provisória que destina R$ 5,09 bilhões para o combate ao coronavírus.

À Coluna, o parlamentar afirmou que pretende entregar seu relatório já nesta terça-feira, 17, na Comissão Mista de Orçamento. Se for aprovado, o que deve acontecer na mesma sessão, a medida deverá ser levada para o plenário da Câmara. Depois, ela precisa ser analisada pelos senadores.

De acordo com Gomes, a ideia é aprovar a MP até o fim desta semana porque o assunto “é urgente”. “Vamos votar à jato”, disse. O relator não deve alterar o conteúdo da proposta para evitar atritos e prolongar sua tramitação no Congresso.

A MP foi editada na última sexta-feira e faz parte do pacote de medidas para enfrentar a crise. O valor era parte das emendas individuais e coletivas do Orçamento que estavam destinadas ao Fundo Nacional de Saúde, mas seriam liberadas para unidades indicadas pelos congressistas.

Em um acordo fechado na semana passada entre os parlamentares e o Executivo, deputados e senadores abriram mão de parte do montante que deveria compor as emendas parlamentares para ajudar no enfrentamento da epidemia da covid-19 no Brasil.