Reformas têm ampla aprovação de industriais, privatização menos

Pesquisa que a CNI (Confederação Nacional da Indústria) divulga nesta quinta (15) com 1.001 executivos industriais mostra que as reformas administrativa e A pesquisa foi feita entre 10 e 24 de agosto. têm o apoio de 97% deles, disparado as ações com maior aprovação. Privatização da Caixa e do BB, por seu turno, tem aceitação de 57% e 59%, respectivamente. O programa de Bolsonaro para taxistas e motoristas de caminhão, menos: 42%.

A pesquisa foi feita entre 10 e 24 de agosto.