Reforma administrativa de Lula propõe restaurar teto do funcionalismo

Prometida por Lula em reunião com empresários ontem na Fiesp, a reforma administrativa desenhada para uma eventual gestão do petista tem duas diretrizes. Assim como a ensaiada por Bolsonaro, só valeria para novos servidores. Além disso, limitaria os rendimentos ao teto do funcionalismo, medida afrouxada sob Jair Bolsonaro. Militares da reserva, como os que assessoram o presidente, passaram a somar aposentadoria ao salário da ativa, sem o desconto do chamado abate-teto. A campanha de Lula promete recortar o benefício e propõe equiparar salários do setor público aos do mercado privado. “Servidores têm que ganhar bem, mas é preciso considerar a conta paga pela população”, diz Wellington Dias.

PAREDE. O tema é tabu entre os servidores, que conseguiram bloquear alterações nos governos de Bolsonaro e Michel Temer (MDB). Para compensar, Mercadante diz que deseja criar um sistema de premiação por desempenho.

CALO. Embora tenha o potencial de atingir o interesse da elite do funcionalismo, a reforma administrativa tem impacto reduzido em termos de economia no curto prazo. Já o reajuste do teto do funcionalismo em 18%, que avança no STF, tem efeitos já em 2023. Para minimizar o dano, procuradores e juízes discutem diluir o aumento em 24 meses.

PRONTO, FALEI! Elvis Cezar (PDT), candidato ao governo de SP

“Santana de Parnaíba, cidade que governei, ficou entre os assuntos mais comentados nas redes. Prova que o paulista quer conhecer quem sabe administrar.”

CLICK. Tasso Jereissati, senador (PSDB-CE)

Reuniu-se com a coordenação de campanha de Roberto Cláudio (PDT) ao governo do Ceará. O tucano declarou apoio ao PDT em detrimento do PT.