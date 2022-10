Reeleito, Eduardo Bolsonaro vê chance de derrubar Estatuto do Desarmamento

Reeleito deputado federal por São Paulo, Eduardo Bolsonaro (PL-SP) disse nesta segunda (3) acreditar que a nova composição do Congresso permitirá dar andamento a um desejo antigo de Jair Bolsonaro: modificar o estatuto do desarmamento. Na visão de Eduardo, que é ligado a movimentos pró-armas, a alteração poderia ocorrer já no ano que vem.

“É o Congresso mais conservador das últimas décadas. Já tem base de maioria para mudar qualquer lei, por exemplo o Estatuto do Desarmamento é algo factível para mudar no ano que vem, no meu entendimento”, disse Eduardo, durante transmissão ao vivo em suas redes sociais.

Na atual legislatura, que se encerra em 31 de dezembro, Bolsonaro não teve respaldo do Congresso para modificar ou acabar com o estatuto, e teve que recorrer a uma série de decretos editados pelo Executivo para flexibilizar a posse e o porte de armas. Alguns destes decretos foram barrados pelo Parlamento e até pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Apoiado por Eduardo, um dos deputados eleitos no pleito deste ano foi Marcos Pollon, do PL, criador e presidente da associação Proarmas. Pollon foi o mais votado do Mato Grosso do Sul para a Câmara. A ideia deles é fortalecer a bancada armamentista.