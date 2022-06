Rede no Rio Grande do Sul vai apoiar Ciro Gomes

Coluna do Estadão

O partido de Marina Silva, que nacionalmente fechou uma federação com o PSOL e apoia Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tem uma outra diretriz no Rio Grande do Sul.

No Estado gaúcho, a Rede Sustentabilidade apoiará Ciro Gomes (PDT). O anúncio oficial da decisão será feito hoje, em Pelotas, com a presença de Ciro.

Segundo o porta-voz do partido no Estado, Andrezão Costa, resolução nacional da Rede havia definido que os diretórios estaduais poderiam optar entre o apoio a Lula ou a Ciro, e os gaúchos optaram pelo PDT.

“Na federação, cada partido mantém a sua autonomia, e a Rede fez uma resolução que nos abre o direito de divergir da decisão da federação”, afirmou.

No Estado, a Rede apoia ao governo o candidato do PSOL, Pedro Ruas.