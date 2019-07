Rede aciona Justiça para Bolsonaro devolver dinheiro gasto com parentes em helicóptero da FAB

A Rede entrou na Justiça e na PGR contra o governo, pela carona do presidente a seus parentes em helicóptero da FAB. Entre outras coisas, pede o ressarcimento do valor gasto com o translado da família Bolsonaro.

A ação popular, em nome do senador Randolfe Rodrigues (AP), pede que o presidente, Jair Bolsonaro, “e/ou” Augusto Heleno, ministro chefe do GSI, sejam condenados a ressarcir o valor gasto pela União no transporte.

O partido de oposição quer ainda saber quando e quantas vezes aeronaves da Força Aérea deram carona a familiares do presidente.

O episódio ganhou notoriedade na semana passada, quando o sobrinho do presidente, Osvaldo Bolsonaro, postou vídeo da família no helicóptero indo para o casamento de Eduardo, em Santa Tereza. Questionado, o presidente chamou a pergunta de “idiota” e depois disse não ver nada de errado com o transporte de seus familiares.

O decreto que regulamenta o uso de aeronaves da FAB autoriza a carona, caso haja uma autoridade no mesmo voo – e, ainda assim, prevê o ressarcimento.