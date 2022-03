Rede filia e lança à Câmara Ricardo Galvão, demitido do Inpe por Bolsonaro, em ato com Marina Silva

A Rede filia neste sábado, 26, o ex-presidente do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) Ricardo Galvão, demitido em 2019 a pedido de Jair Bolsonaro após a divulgação de dados sobre desmatamento na Amazônia. Os números foram contestados pelo presidente da República.

“Necessitamos vencer o negacionismo e a política ambiental e educacional predatória do governo Bolsonaro”, disse Galvão, que disputará vaga na Câmara dos Deputados por São Paulo.

Em ato neste sábado com a presença de Marina Silva na capital paulista, o primeio evento presencial do partido desde 2020, a sigla vai anunciar mais novos integrantes do partido e as pré-candidaturas para 2022 no Estado.

Nicole Puzzi será lançada a pré-candidata a deputada federal. Budga Deroby Nhambiquara e Edilson Marciano serão anunciados como pré-candidatos a vagas na Assembleia Legislativa de São Paulo.