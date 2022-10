Recuo de Fábio Faria teve puxão de orelha de ministros do STF e ‘medo do Xandão’

Após denunciar suposta fraude, o ministro Fábio Faria recuou nesta sexta (28) e se disse arrependido de ter levantado a hipótese de boicote contra Jair Bolsonaro (PL). Seus aliados descrevem, sob reserva, que o ministro ‘ficou com medo do Xandão’, em alusão a Alexandre de Moraes, e houve quem temesse que ele acabasse tendo a prisão decretada. Além de Moraes, ministros do STF, como Gilmar Mendes e Dias Toffoli, procuraram Faria para uma reprimenda, alegando que ele falou em fraude eleitoral quando o problema foi de comunicação do PL com as rádios. A declaração era ainda mais grave por partir de um ministro de Estado e por ter alimentado teses pelo adiamento do pleito. Para esfriar os ânimos, Faria deu o passo atrás.

ELIMINADO. Na tarde desta sexta, parlamentares especulavam que Faria poderia acabar demitido por Bolsonaro, numa tentativa do presidente de estancar mais uma crise na campanha a tão pouco tempo da eleição. No núcleo do governo, porém, a saída dele foi afastada.

SINAL. Faria não avisou a campanha de Bolsonaro que faria o recuo, mas ministros do Supremo estavam cientes de que haveria um sinal de arrependimento. Ele próprio teria avisado Moraes da decisão. Ainda assim, seus aliados não descartam que, mesmo após a eleição, Moraes possa tentar puni-lo.

GANGORRA. Na campanha, a leitura é a de que Faria tentou criar uma cortina de fumaça para despistar o caso Roberto Jefferson. A ideia era vender Bolsonaro como “o candidato que o sistema não quer”. Não deu certo e, de importante articulador, Faria fechou a semana em baixa.

CLICK. Simone Tebet, senadora (MDB-MS)

Embaixo de chuva, participou de comício da campanha de Lula no Rio, com Marina Silva, Eduardo Paes (PSD), Marcelo Freixo (PSB) e Rodrigo Neves (PDT).