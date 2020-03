Recém-filiado, Datena estrela campanha de filiação do MDB; veja vídeo

O MDB vai lançar, no próximo dia 16, uma série de vídeos para campanha de filiação, com dois protagonistas: Ulysses Guimarães e o recém-filiado, José Luiz Datena. O slogan da campanha será: #PontoDeEquilibrio.

Nos três curtos vídeos, fala-se no que tem de “bom” no coração: liberdade, democracia e respeito ao próximo, todos valores do partido.

A ideia do partido é se distanciar cada vez mais dos extremos, em tempos de governo Bolsonaro. O tom vai de encontro ao fato de, no Senado e no Congresso, os líderes são do MDB: Fernando Bezerra (PE) e Eduardo Gomes (TO).

A fala de Datena no vídeo é do dia de sua filiação, em 4 de março. “Acho que escolhi um partido que é um alicerce básico para a democracia do Brasil”, disse.