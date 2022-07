Reação visa mostrar a militares que interferência na eleição não será tolerada

Mais do que rebater as informações falsas de Jair Bolsonaro sobre as urnas eletrônicas, as reações das Cortes superiores ontem miravam as Forças Armadas. Não caiu bem a prometida interferência militar no processo eleitoral – conforme mostrou o Estadão, os fardados se propuseram a fazer uma apuração paralela do pleito. Luiz Fux, presidente do STF, que de início não queria se manifestar, mudou de ideia após conversar por vídeo com Edson Fachin, que preside o TSE. Magistrados relatam nos bastidores o intuito de demonstrar que tanto Fachin quanto Alexandre de Moraes, futuro presidente do TSE, não estão isolados, têm respaldo do conjunto do Judiciário e que interferências não serão admitidas.

POLOS. As falas de Bolsonaro foram assunto de Lula na reunião fechada que ele teve com lideranças do MDB anteontem. Aos presentes, Lula disse que a maior prova da lisura das urnas é que, apesar de ir contra o establishment, ele chegou à Presidência. É o mesmo argumento que os críticos de Bolsonaro usam. O de que, se existisse fraude, o candidato “outsider” jamais teria sido eleito.

Sinais Particulares, por Kleber Sales. Ministro Edson Fachin, presidente do TSE

PRONTO, FALEI! Damares Alves, ex-ministra dos Direitos Humanos

“Caciques não imaginavam o barulho da minha chegada. Creio que Ibaneis é pessoa de palavra”, disse, antes de ser preterida como candidata ao Senado (DF).

CLICK. Daniel Vilela (MDB), pré-candidato a vice-governador de GO

Almoçava em um restaurante de Goiânia quando um carro invadiu o local. Ele (de costas e camisa branca) ajudou a retirar um homem de baixo do veículo