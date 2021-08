Ramos trabalhará para afastar PL de Bolsonaro

De quem tem boa capacidade de síntese: o PP abraçou Jair Bolsonaro, o PSD pulou fora, o MDB disse não ao presidente e Valdemar Costa Neto dá risadas. Por essa lógica, o presidente do PL se encontra em situação confortável, pois mantém cargos no governo federal sem ter se aferroado a ele, conservando margem de manobra para acenar a adversários de Bolsonaro. “O PL ainda não decidiu sobre o apoio em 2022 e eu disputarei opinião com todas as minhas forças para que o partido não esteja no palanque do presidente”, diz Marcelo Ramos.

Fui. O vice-presidente da Câmara nunca foi simpático a Bolsonaro, porém, votava com o governo e não era considerado adversário figadal do presidente, como passou a ser, a ponto de trabalhar contra uma aliança com Bolsonaro e de se declarar opositor.

Fui 2. “Bolsonaro nunca teve chance de ter meu apoio. Mas eu tinha boa vontade com as pautas do governo. Isso ele perdeu”, diz Ramos (PL-AM).

Veja só. O entrevero com o vice da Câmara ilustra à perfeição Bolsonaro. Para preservar os filhos e sua narrativa capenga de ser contra privilégios, o presidente difamou Ramos, atribuindo a ele a culpa pela aprovação do Fundo Eleitoral. A agenda do País na Casa parece não interessar.

Tá… Para um veterano cientista político, o ponto mais preocupante da recente live de Bolsonaro se deu quando ele relaciona a absolvição de Lula ao sistema de contagem de votos e às cortes superiores do País.

…na cara. De duas, uma: ou o presidente sugeriu ruptura institucional antes das eleições ou depois de eventual derrota eleitoral.

Fogo. Para o presidente do PV e ex-secretário de Cultura do Estado de São Paulo, José Luiz Penna, a quinta-feira, 29, entrou para a história, mas pela porta dos fundos. “Enquanto a Cinemateca ardia em chamas, Bolsonaro fazia live com afirmações mentirosas e era desmentido em tempo real pelo TSE. É crime.”

Juntos. Na terça-feira, 3, a Polícia Federal fecha acordo com Espanha e Holanda para atuação conjunta contra crimes ambientais. Embaixadores desses países participarão do encontro com o diretor-geral Paulo Maiurino, em Brasília.

CLICK. Jair Bolsonaro com Jorge Carlos de Almeida Fonseca, presidente de Cabo Verde, no Planalto: países querem ampliar cooperação econômica e aliança cultural.

Pódio. Apaixonado por esportes, Gilmar Mendes está ligado nos Jogos de Tóquio e tem encontrado esperanças em momento tão difícil da vida brasileira.

Pódio 2. “O desempenho dos atletas brasileiros é extraordinariamente inspirador. Nossos esportistas enfrentam e superam ordinariamente os desafios de inserção econômica e social de um país absurdamente desigual”, disse à Coluna.

Aplausos. “Mesmo que não tivéssemos medalhas, a emoção dos Jogos já nos mostraria que o esporte forma cidadãos, que são motivo do mais alto orgulho para o Brasil”, afirmou.

É… O debate sobre a preparação mental dos atletas fez o ministro do STF admirar ainda mais seu ídolo.

…10. “Pelé, com apenas 17 anos, ajudou o Brasil a conquistar uma Copa do Mundo, não sentiu o peso da responsabilidade. Depois, passou por lesões e voltou a brilhar na Copa de 1970. Exemplo de resiliência.”

SINAIS PARTICULARES.

Gilmar Mendes, ministro do STF

PRONTO, FALEI!

Alessandro Vieira, senador (Cidadania-SE), integrante da CPI da Covid: “É bom, assim ele trabalha um pouco. Não tem liderança nem influência, mas pelo menos vai dar as caras no Senado”, sobre Flávio Bolsonaro na CPI.

