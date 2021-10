Racha na cúpula da CPI da Covid faz governo ver brecha para minar força de Renan

O sismógrafo do Planalto detectou pela primeira vez um abalo considerável no bloco que vem comandando a CPI da Covid, no Senado. É justamente por essas rachaduras abertas pelo chacoalhão que os governistas começaram a enxergar alguma possibilidade de enfraquecer o relatório de Renan Calheiros (MDB-AL) e até mesmo de derrotá-lo.

A estratégia, claro, não tem nada de inovadora: “recompensar” com benesses integrantes da CPI que estiverem dispostos a analisar com carinho, digamos assim, os argumentos do Ministério da Saúde e do Planalto. Como esse método já se mostrou eficiente em outros momentos semelhantes, um clima de desconfiança já está instalado na CPI.

Cacau. Em ano pré-eleitoral, os “argumentos” do Planalto para suavizar a intensidade da pancada sobre Bolsonaro têm potencial de convencer até integrantes do G-7, avalia um conhecedor dos bastidores do Senado e da comissão.

Sarrafo alto. Aliás, integrantes do bloco governista apostam que, se o clima de saloon de bangue-bangue, onde ninguém confia em ninguém, se alastrar pelo G-7, o racha poderá atingir até a cúpula diretiva: sonham até com o rompimento entre Omar Aziz (PSD-AM) e Renan Calheiros.

Boleto. A tática do governo não inclui apenas oferecer benesses administrativas e orçamentárias, mas também cobrar faturas atrasadas…

Boleto 2. Quem tem nomeações em qualquer cargo da estrutura federal que se prepare…

Sigilo. A PF concluiu a investigação sobre a live em que Bolsonaro acusou a existência de fraude nas urnas eletrônicas. A bola agora está (parada) nos pés de Alexandre de Moraes…

Som. Eduardo Leite decidiu mesmo fazer do pandeiro uma marca pessoal. O tucano, pré-candidato a presidente, lançou seu jingle para as prévias do PSDB calcado no instrumento musical, citado, inclusive, na letra da cançãozinha.

Ciência. A Assembleia paulista terá, a partir de amanhã, uma Frente Parlamentar em Defesa da Cannabis Medicinal e Cânhamo Industrial. O grupo será formado por 21 deputados de 12 partidos e coordenado por Sérgio Victor (Novo).

Foco. “É urgente aliviar o sofrimento de pacientes e seus familiares desburocratizando processos e facilitando o acesso à terapia, além de reforçar a defesa consciente do uso medicinal da cannabis e permitir que a população em geral possa fazê-lo por meio do SUS”, diz o deputado.

COM REPORTAGEM DE ALBERTO BOMBIG E MATHEUS LARA

PRONTO, FALEI!

Daniel José (Novo), deputado estadual de SP, sobre pronunciamento de Frederico D’Avila

“Chamar padres de ‘pedófilos’, ‘vagabundos’ e ‘safados’ em plenário não só empobrece, como também marginaliza a função de um deputado estadual”

Foto: Divulgação