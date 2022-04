Queiroga escolhe as palavras no anúncio sobre fim da pandemia

As palavras utilizadas pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, no pronunciamento previsto para amanhã, domingo de Páscoa, estão sendo minuciosamente escolhidas. Para Jair Bolsonaro e seus aliados, a expectativa é de que o ministro decrete o fim da pandemia. Mas como problemas complexos não têm soluções simples, a previsão de técnicos do Ministério da Saúde envolvidos nessa decisão é que o ministro apenas sinalize que estão dadas as condições para que seja levantada a emergência, sem dar detalhes nem publicar a portaria que estabelece as regras para isso. Os pormenores deverão ser destrinchados a seguir e vão demandar conversas com representantes de Estados e municípios.

LAMENTO. O ministro Marcelo Queiroga também deve prestar solidariedade a vítimas da covid, algo que o presidente Bolsonaro demorou a fazer.

ENROSCO. Retirar o estado de emergência significa mexer em 172 normas vinculadas à pandemia, que vão desde regras para o teletrabalho até o funcionamento de repartições públicas. Essas normas são apenas as de nível federal. Ou seja, há outras inúmeras em Estados e municípios e que não poderiam ser revistas do dia para a noite.

SOS. Secretários estaduais de Saúde já avisaram que querem 90 dias para a transição. Eles não são contra a revisão do status da pandemia, mas argumentam que precisam do estado de emergência para comprar medicamentos e até a vacina Coronavac, que ainda não têm o registro definitivo na Anvisa.

SOZINHO. Tucanos paulistas dizem que o anúncio de ontem de que o presidente do PSDB, Bruno Araújo, deixou a coordenação da pré-campanha de João Doria tornou público o rompimento dos dois. E que Doria fica ainda mais sozinho na tentativa de se lançar candidato.

NÃO SAI. Integrantes da cúpula da campanha de Lula minimizaram a reação de Paulinho da Força (SD-SP) às vaias sofridas no evento do petista com sindicalistas. Creditam os ataques à rixa entre CUT e Força e não preveem que Paulinho abandone a candidatura de Lula.

CHATEADOS. Frustrada com a proposta do governo de reajustar em 5% salários dos servidores, a FenaPRF, representante dos policiais rodoviários, planeja manifestação entre os dias 16 e 20 de maio.

URNA. O Vota Brasil 2022, rede de brasileiros nos EUA, entregou carta a Ciro Gomes (PDT) e procura outros presidenciáveis com propostas para mudar regras de voto para quem vive no exterior.

SINAIS PARTICULARES (por Kleber Sales). Marcelo Queiroga, ministro da Saúde.

CLICK. Helio Lopes, deputado federal (PL-RJ).

PRONTO, FALEI. Nilson Tatto, secretário de comunicação do PT.

“Os motoqueiros deveriam aproveitar a motociata e usar isso para protestar contra o preço da gasolina e do gás, em vez de apoiar o governo”