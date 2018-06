PTB fecha com Márcio França em SP

O PTB vai apoiar a candidatura de Márcio França (PSB) ao governo de São Paulo. O acordo foi fechado neste fim de semana. França, que assume o governo no próxima dia 7, com a saída de Geraldo Alckmin para disputar o Planalto, já fechou aliança com o PPS, PR, PROS, Avante, Solidariedade e PHS. O PV também está conversando com o vice-governador.

A Coluna apurou que o presidente do PTB em São Paulo, Campos Machado, vai indicar um nome para compor a chapa. Pode ser o vice ou o candidato ao Senado. Na conversa com Márcio França e o secretário-executivo do PSB, o ex-prefeito Vinícius Camarinha, ele disse que o objetivo é vencer e, para isso, que está disposto a avaliar como compor a chapa da melhor maneira.

França ainda patina nas pesquisas. Mas seu grupo diz que este é o momento das alianças. O segundo é torná-lo mais conhecido. Os votos virão a partir dessa etapa.

Após a publicação da nota, o deputado Campos Machado divulgou a seguinte nota:

Fui tomado por surpresa ao ler, no domingo, no jornal O Estado de São Paulo, através de sua “Coluna do Estadão”, a notícia de que o PTB teria fechado apoio à pré-candidatura de Márcio França ao governo paulista.

Sinto-me na obrigação de esclarecer que estive, sim, reunido com o vice-governador, no sábado a tarde, mas não fechamos, por enquanto, nenhum apoio do PTB ao PSB. O partido ainda está avaliando as melhores possibilidades de coligação, pois somos o partido que mais cresceu nas eleições municipais de 2016 e representamos uma das grandes forças partidárias deste estado. E nem sequer ainda descartamos a possibilidade de apresentarmos uma candidatura própria ao governo do Estado.

Considero a informação divulgada como apenas uma hipótese e, como não raciocino sob hipóteses, declaro que o nosso partido não quer tomar qualquer decisão precipitada, pois trata-se de decidir o que é melhor para o povo paulista e o maior estado do Brasil.

Deputado Campos Machado

Presidente estadual e Secretario-Geral nacional do PTB.