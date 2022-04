PTB afirma que vai registrar candidatura de Daniel Silveira e levar discussão ao TRE-RJ

Condenado pelo STF e indultado por Jair Bolsonaro, o deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) já se prepara para uma possível judicialização de sua intenção de estar nas urnas em outubro.

O advogado do PTB, partido do parlamentar, fala em levar a situação às mãos do Tribunal Regional Eleitoral do Rio e defender o direito de Silveira de se candidatar, tratando a inelegibilidade como “pena acessória” na condenação pelos ataques à Corte.

“Vamos registrar a candidatura e fazer a discussão chegar ao colegiado do TRE. Uma vez concedido o indulto, o perdão, ele se estende também às penas acessórias, como multas e a inelegibilidade”, disse Luiz Gustavo da Cunha.

O entendimento de ministros do STF é diferente, o que promete transformar o caso de Silveira em um imbróglio jurídico.

Na última terça-feira, em despacho em que solicitou informações à defesa de Silveira sobre o descumprimento do uso de tornozeleira eletrônica, Alexandre de Moraes afirmou que o indulto de Bolsonaro não alcança o direito de se candidatar.

“Dentre os efeitos não alcançados por qualquer decreto de indulto, está a inelegibilidade decorrente de condenação criminal em decisão proferida. Uma vez que, conforme pacificado pelo Tribunal Superior Eleitoral, o indulto presidencial não equivale à reabilitação para afastar a inelegibilidade decorrente de condenação criminal, o qual atinge apenas os efeitos primários da condenação à pena, sendo mantidos os efeitos secundários”, escreveu o ministro. Ele citou ainda que há decisões do TSE que vão na mesma direção.

O presidente do PTB, no entanto, discorda.

“Apesar do entendimento contrário às leis que condenaram o nosso parlamentar, seguiremos o exemplo do nosso presidente, jogando dentro das quatro linhas da Constituição, que entende que a graça não anula os efeitos de uma condenação, somente a pena”, afirma Kassyo Ramos, secretário-geral no exercício da presidência do PTB.