PT vê avanço de Bolsonaro em Minas com ação de Zema sobre prefeitos e ameaças

A campanha de Lula (PT) detectou um encolhimento na vantagem sobre Jair Bolsonaro (PL) em Minas. Ainda que o petista tenha vencido Bolsonaro por cinco pontos no 1.º turno, a avaliação é a de que o trabalho de Romeu Zema (Novo) no convencimento de prefeitos por Bolsonaro pode estar surtindo efeito. O presidente também não tem andado sozinho no Estado. Nesta terça (18), em Juiz de Fora e em Montes Claros, discursou com Zema, o senador eleito Cleitinho (PSC) e o deputado Nikolas Ferreira (PL) com mensagens que reverberam tanto uma suposta retaliação aos mineiros em caso de vitória do PT quanto fantasmas na pauta dos costumes – o boato do banheiro unissex em escolas públicas, por exemplo.

SERÁ? Petistas preparam contra-ataque com Lula na sexta em Teófilo Otoni e Juiz de Fora. Aliados querem pelo menos manter a margem obtida no 1.º turno. A dúvida é se prefeitos teriam força para transferir votos de Lula para Bolsonaro. E dizem que o próprio Zema, eleito no 1.º turno, não emplacou seus preferidos no Senado e na Câmara.

EX-AMIGO. Alexandre Kalil (PSD) não anda em alta na campanha petista. Na última vez em que Lula esteve em BH, dia 9, ele não foi ao ato da Praça da Liberdade. Segundo aliados do petista, Kalil se desentendeu com políticos da aliança e foi convidado a não participar. Pessoas próximas ao ex-cartola dizem que ele esteve com Lula e com o prefeito de BH, Fuad Noman (PSD).

PEDRA. O incômodo também se estende ao PSD, partido de Kalil, no qual colegas o culpam pela derrota até em BH. Eles querem que Kalil deixe a sigla.

“Estamos tentando nos contrapor à máquina bolsonarista, mas não dá para garantir que vamos conseguir. Eles começaram quatro anos antes.”

O médico participou de evento com Geraldo Alckmin, candidato a vice de Lula, em homenagem ao Dia do Médico, comemorado no dia 18 de outubro.