PT tenta voto útil em eleição ao Senado em MG, mas PSOL rejeita

Preocupado com a vitória de um aliado de Jair Bolsonaro (PL) na disputa ao Senado em Minas Gerais, a equipe do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tentou um acordo para unificar as candidaturas da esquerda no Estado na reta final da campanha.

Os petistas sugeriram a desistência da candidata à vaga pelo PSOL, Sara Azevedo, mas ela recusou. Com a possível saída de Azevedo, a ideia era beneficiar o candidato de Lula no Estado, Alexandre Silveira (PSD), que aparece em segundo lugar nas pesquisas.

“Foi só uma consulta, um diálogo fraterno e respeitoso, entendendo a legitimidade das candidaturas”, disse Reginaldo Lopes, coordenador da campanha de Lula em Minas.

Segundo a última pesquisa Ipec, divulgada anteontem, Silveira conseguiu se aproximar do primeiro colocado, Cleitinho (PSC), que é o nome defendido por Bolsonaro na disputa. Cleitinho tem 23% dos votos, seguido por Silveira, com 21%. Já Sara Azevedo tem 3%, de acordo com a mesma pesquisa, o que poderia ajudar o candidato do PSD a avançar, caso houvesse migração de votos.

Azevedo segue fazendo campanha normalmente. Nas redes sociais, ela defende a eleição de Lula no primeiro turno e utiliza a imagem do petista em materiais de divulgação da candidatura.