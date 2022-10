PT teme desgaste de caso em AL sobre Lula em visita a Maceió

O comando da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teme que o ato previsto para esta quinta-feira (13) em Maceió, capital de Alagoas, provoque desgaste à imagem do petista após o governador do Estado, Paulo Dantas (MDB), apoiado pelo PT, ser afastado do cargo pelo Superior Tribunal de Justiça.

Lula está disposto a manter o compromisso por considerar que houve abuso das autoridades que apuram o caso, segundo aliados. Mas petistas temem que o presidenciável se envolva em uma disputa local entre os principais atores da política alagoana: Renan Calheiros (MDB), que apoia Dantas, e Arthur Lira (PP), acusado pelo adversário de manipular a Polícia Federal.

A previsão de aliados de Lula é a de que Dantas participe dos eventos em Maceió, assim como Calheiros e Renan Filho, senador eleito.

Dantas é investigado por suposto pagamento de fantasmas durante seu mandato como deputado estadual, em 2017. O caso tramitava na Justiça local até a PF entender que deveria levá-lo à esfera do STJ, por ele ter se tornado governador. A ministra Laurita Vaz determinou o afastamento de Dantas do cargo, decisão que foi criticada nos bastidores por outros magistrados e será avaliada pela turma especial do STJ nesta quinta.

Bolsonaristas têm explorado o fato para atacar Lula nas redes sociais. A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) publicou nesta quarta (12) foto do petista ao lado de Dantas e um recorte de notícia sobre a operação da PF. “Essa é para você que vive fazendo o L!”, escreveu.

Para mitigar as repercussões negativas do caso sobre a reputação de Lula, uma gravação que seria feita pelo petista junto com Dantas na última terça-feira (11) para o programa eleitoral foi cancelada. O governador estava em São Paulo quando a operação foi deflagrada.