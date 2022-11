Coluna do Estadão

Um consenso se formou no PT sobre a eleição na Câmara: o nome a ser apoiado, além de não ser do PT, precisa ter chances concretas de vencer Lira. Caso contrário, melhor não se indispor com o atual chefe da Casa.

Coluna do Estadão: Relator do Orçamento não vê como aumentar Auxílio Brasil por crédito extraordinário