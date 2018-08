PT rifa candidatura de Marília Arraes ao governo de Pernambuco

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, ligou para Marília Arraes (PT) para avisá-la da decisão da Executiva de retirar a candidatura dela ao governo de Pernambuco. A neta de Miguel Arraes considerou a decisão “um equívoco”. Ela ainda tentou, sem sucesso, argumentar contra a medida partidária. A Executiva vai votar a retirada da candidatura dela na tarde desta quarta-feira, mas a decisão é consensual neste grupo.

Na negociação para tirar Marília Arraes do páreo, está o acordo pela neutralidade do PSB no cenário nacional, evitando o apoio da sigla ao presidenciável Ciro Gomes (PDT). A saída dela favorece a reeleição de Paulo Câmara (PSB) ao governo de Pernambuco. Os dois estão praticamente empatados na disputa.

Em troca da neutralidade do PSB, o PT abriria uma vaga para Márcio Lacerda (PSB) na chapa do governador Fernando Pimentel (PT) em Minas Gerais. Ele é pré-candidato o governo mineiro. (Naira Trindade e Andreza Matais)