PT recorre ao TCU por campanha de Bolsonaro em horário de trabalho  

A equipe jurídica do PT apresentou, neste domingo (21), denúncia ao Tribunal de Contas da União (TCU) contra o presidente Jair Bolsonaro alegando que ele está fazendo campanha eleitoral durante o horário de expediente.

O documento é assinado pelos advogados Angelo Ferraro e Cristiano Zanin Martins e aponta as aparições de Bolsonaro em atos desde o início oficial das campanhas eleitorais, na última terça (16). Um dos exemplos foi o pontapé da candidatura presidencial, em Juiz de Fora, feito na terça (16), às 9h30.

“O evento foi amplamente noticiado pelo denunciado em suas redes sociais, demonstrando que sua participação se deu em horário de expediente público, evidenciando, desta maneira, o uso da máquina pública para promover sua campanha eleitoral”, diz a peça.

Os advogados afirmam que Bolsonaro usa a máquina pública para se promover, aponta desvio de finalidade de bens públicos e força de trabalho dos servidores públicos e conduta que viola os princípios da administração pública, de moralidade e eficiência.

“O abandono do cargo público para aventuras pessoais reverbera em prejuízo aos cofres públicos, não apenas pela ausência do presidente da República em seu dever funcional, mas também pela ‘inutilização’ de toda a equipe de servidores e funcionários do Poder Executivo federal que dependem do denunciado para exercer suas atividades”, afirma o documento.