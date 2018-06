PT quer retirar de circulação vaquinhas falsas

Desde que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi preso em Curitiba, uma onda de arrecadações de dinheiro surgiu para que se possa manter o acampamento na capital paranaense. Com isso, nasceram também vaquinhas não oficiais, que utilizam a imagem do petistas e recolhem dinheiro. O partido, porém, não as reconhece e não sabe como elas têm intenção de usar os recursos arrecadados. Um exemplo é a vaquinha Lula Livre de Porto Alegre, que em mais de 24 horas recolheu R$ 700 de dez doadores. Oficialmente, o PT não reconhece esse movimento e não sabe informar se o recurso será usado, de fato, por apoiadores de Lula. O partido vai entrar em contato com a plataforma para pedir que a página seja retirada do ar ou direcionada à página de arrecadação oficial. (Naira Trindade)