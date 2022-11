PT quer reeditar ‘herança maldita’ como vacina contra eventuais frustrações em 23

Lula quer que o marqueteiro Sidônio Palmeira, que trabalhou na campanha petista, elabore um plano de comunicação para ressaltar o que considera ser uma “herança maldita” deixada por Jair Bolsonaro (PL). O foco é convencer o eleitor de que eventuais promessas não cumpridas no primeiro ano de mandato são consequência do rombo deixado pelo atual presidente nas contas públicas. Sidônio participou da reunião do grupo de transição, nesta segunda (7), em São Paulo, e recebeu as primeiras indicações de quais pontos pode explorar nesta vacina antifrustração. Um deles é que Bolsonaro não previu no Orçamento de 2023 a execução de suas próprias promessas, como a isenção do IR até R$ 5 mil, o que Lula tampouco deve cumprir na largada.

CAIXA. A contratação de Sidônio depende da liberação de recursos do PT. Nesta quinta (10), a tesoureira do partido, Gleide Andrade, vai a SP discutir com assessores de Lula os valores do serviço. O termo foi usado pela primeira vez por José Dirceu, referindo-se à gestão econômica do governo FHC 2.

Sinais Particulares, por Kleber Sales. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente eleito (PT)

PRONTO, FALEI! Tereza Cristina, senadora eleita (PP-MS)

“O que posso dizer é que pato novo não mergulha fundo”, diz, indicando cuidado antes de dizer se topa embarcar na ideia do PL de lançá-la candidata a presidente do Senado.

CLICK. Romeu Zema, governador de Minas (Novo)

Ao lado dos deputados bolsonaristas Ricardo Barros (PP-PR) e Domingos Sávio (PL-MG) recebeu homenagem da Associação Mineira de Municípios.