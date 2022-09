PT quer que TSE investigue quanto governo gastou com 7 de Setembro de Bolsonaro

A equipe jurídica da campanha de Lula espera que o TSE apure os valores desembolsados pelo governo com o 7 de Setembro, como a transmissão feita pela EBC do discurso dele no carro de som na Esplanada dos Ministérios. O PT acusa Bolsonaro de usar recursos públicos para bancar um comício eleitoral. Cristiano Zanin e Eugênio Aragão apresentaram ação de investigação nesta quinta (8) e já pediram uma audiência com o corregedor Raul Araújo.

