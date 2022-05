PT quer que aliados ajudem a bancar eventos de Lula

Líderes do PT querem que as siglas coligadas participem do custeio de eventos com Luiz Inácio Lula da Silva nos Estados, quando o presidenciável subir no palanque de candidatos da aliança. A conta ainda não chegou aos dirigentes dos demais partidos.

NEGATIVO. Diagnosticado com Covid, o ex-ministro petista Aloizio Mercadante reclamou com dirigentes partidários da coligação que apoia Lula pela não utilização de máscaras nas reuniões. Na semana passada, ele participou por vídeo dos encontros.

SINAIS PARTICULARES (por Kleber Sales). Aloizio Mercadante, coordenador do plano de governo do PT