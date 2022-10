PT previu resistência de Bolsonaro para transição e pediu ajuda a servidores

Diante da previsão de que Jair Bolsonaro poderia dificultar o processo de transição para o sucessor em eventual vitória de Lula, o coordenador do plano de governo do petista, Aloizio Mercadante, encomendou levantamentos a servidores simpáticos à candidatura do PT. “Nós contamos com as carreiras de Estado, o pessoal do Banco Central, da Fazenda, da Economia, da Polícia Federal. Pedi que eles levantassem as informações caso nós vencêssemos”, diz. No fim de julho, quando Lula foi a Brasília, Mercadante aproveitou a viagem e se encontrou reservadamente com cerca de 15 servidores de diferentes órgãos, como Receita, Economia e Ipea. O principal interesse dele era montar um diagnóstico da bomba fiscal deixada para 2023.

SOCORRO. “Ele pediu para nós detectarmos os pontos mais delicados que devem ser enfrentados pelo próximo governo”, disse o presidente do Fonacate, Rudinei Marques, que estava presente à reunião.

AMPLA. A equipe de transição, formada por 50 integrantes, deve ter especialistas de cada área. Na coordenação, além de Mercadante, é esperada a participação de nomes que aderiram a Lula no 2º turno, como Henrique Meirelles e Persio Arida, até como um sinal de que o PT vai fazer um governo de composição.

NOVOS AMIGOS. Coordenadores da campanha de Lula afirmam que o resultado apertado indica mais ainda que será necessário abrir espaço para partidos de centro na formação do governo. Um novo acordo como Centrão, estimam, pode se basear em repasses do governo federal às regiões.

PRONTO, FALEI! Daniel Zovato, diretor do IDEA para América Latin

“A Justiça Eleitoral brasileira sai hoje fortalecida. Um justo reconhecimento a seu profissionalismo, imparcialidade e transparência, por garantir processo de alto nível de integridade.