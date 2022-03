PT retrata Villas Bôas em história em quadrinhos sobre Lula e irrita militares

Gerou mal-estar entre os militares uma história em quadrinhos produzida pelo PT para contar, na visão do partido, a trajetória do ex-presidente e pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva e a Lava Jato. A publicação traz uma reprodução do general Villas Bôas em uma cadeira de rodas, com tubos, devido à esclerose lateral amiotrófica (ELA), com a reprodução da famosa postagem no Twitter de Villas Bôas quando era comandante do Exército, em 2018, antes do julgamento de um habeas corpus de Lula. Na época, ele escreveu que o Exército compartilhava do “anseio de todos os cidadãos de bem de repúdio à impunidade” e que também estava “atento às suas missões institucionais”.

FORTE. O general da reserva e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional no governo Michel Temer, Sérgio Etchegoyen fez críticas à publicação e chamou de forte e impiedoso o retrato do general. “Escancara a absoluta falta de sentimento humanitário, a ausência de qualquer limite moral”, escreveu em um artigo.

NORMAL. À Coluna, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse não ver problema na publicação. “Foi retratado como se apresentava em público sem nenhum traço de desumanidade. Desfaçatez e covardia foi o general ter tuitado ameaçando o STF. Isso eles jamais apagarão da história”, disse a deputada.

APAGUE. Uma decisão judicial obrigou o deputado Alencar Braga (PT-SP) a retirar postagem contra o empresário Otávio Fakhoury, presidente do PTB paulista, do Twitter.

De olho na disputa presidencial, o PDT investiu em visual cinematográfico e até pôs Ciro Gomes na beira de precipício para falar de juros na TV.

FANTASIA…O ministro das Comunicações, Fábio Faria (PSD), vestiu a fantasia do pierrô abandonado na disputa eleitoral e abriu mão de sua candidatura ao Senado pelo Rio Grande do Norte em favor do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho (PL).

…DE CARNAVAL. Faria disse que Bolsonaro não interferiu na decisão e fez questão de dizer que estava bem posicionado nas pesquisas para a vaga.

PRONTO, FALEI! Gilberto Natalini, ex-vereador de São Paulo

“O governo não está ajudando os brasileiros que estão na Ucrânia. As pessoas estão se ajudando por conta própria. É como se não tivesse governo no Brasil”

