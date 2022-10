PT planeja viagem de Tebet a MG para encontro com empresários e agricultores

Coluna do Estadão

A campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quer utilizar a senadora Simone Tebet (MDB) para se aproximar de dois dos segmentos mais avessos ao petista: os ricos e o agronegócio.

Com esse objetivo, o PT prepara viagem de Tebet a Minas Gerais para reuniões com empresárias e agricultores. A capital, Belo Horizonte, e as cidades de Sete Lagoas e Divinópolis são os prováveis destinos.

Em São Paulo, além do jantar com o casal ligado ao Itaú, Teresa e Candido Bracher, ela deve ir, na próxima semana, à Esalq, escola de agricultura da USP em Piracicaba.