Em um dia, PT faz 15 pedidos ao TSE para retirar conteúdo de bolsonaristas da internet

A equipe jurídica de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) protocolou nesta quarta-feira (24) 15 ações no TSE alegando propaganda irregular, nas quais pede a retirada de mais de 200 publicações em plataformas digitais por desinformação. Os posts circulam em redes como Telegram, Twitter e Facebook, redutos digitais de apoiadores do rival Jair Bolsonaro (PL).

Entre os autores dos posts citados nas petições do PT, estão o empresário Luciano Hang, os deputados federais Carla Zambelli (PL-SP), Bia Kicis (PL-DF), Carlos Jordy (PL-RJ) e Coronel Tadeu (PL-SP) e Eduardo (PL-SP) e Flávio e Carlos Bolsonaro (PL-RJ), filhos do presidente.

Em uma das postagens, Eduardo compartilhou um vídeo de comício de Lula na USP em que a professora de Filosofia da universidade e militante petista Marilena Chauí retira uma garrafa d’água das mãos do ex-presidente. “Você deixaria um bêbado dirigir seu carro? E o Brasil?”, escreveu o parlamentar aos seguidores no último dia 18.

As ações, assinadas pelos advogados Cristiano Zanin e Eugênio Aragão, ex-ministro da Justiça, miram publicações em que bolsonaristas atacam o petista por deslize em fala sobre violência contra as mulheres.

“Quer bater em mulher? Vá bater em outro lugar, mas não dentro da sua casa ou no Brasil”, disse Lula durante ato no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, no último sábado, 20.

“Após tal fala, houve uma enxurrada de publicações manipulando o vídeo do ato e descontextualizando a manifestação do candidato, induzindo que ele teria afirmado que se pode cometer violência doméstica em outro lugar que não o Brasil. Isto é, as publicações descontextualizadas incutem a ideia de que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva estimularia o cometimento do crime de violência doméstica, o que não condiz com a realidade”, dizem os juristas em uma das peças.

O dono da rede varejista Havan, Luciano Hang, repercutiu o fato em suas redes. “Como é? Bater em mulher? Quer bater em mulher, não bata dentro de casa? Meu Deus onde estamos?”, escreveu no Twitter.

Coluna do Estadão: Marqueteiros veem maior relevância da TV na eleição pós-pandemia