PT esconde propostas mesmo em versão ampliada de programa de governo

Está proibido, na comissão que prepara o plano de governo de Lula, especificar dotação orçamentária e novas estruturas burocráticas. Mesmo promessas já feitas, como a criação de ministérios para indígenas e para pequenas empresas, estão vetadas do documento.

MENOS É MAIS. A versão atualizada do plano já tem 440 tópicos, 319 a mais do que a entregue ao TSE. A divulgação, no entanto, deve ser feita às vésperas do 1.º turno, para evitar críticas e, segundo petistas, imitações pela campanha de Bolsonaro.