PT esboça alocação dos R$ 105 bilhões abertos no Orçamento

O PT já tem um esboço sobre como pretende gastar os R$ 105 bilhões abertos no Orçamento de 2023 com a PEC da Transição. A principal área atendida deverá ser a saúde, com R$ 23 bilhões a serem usados na recomposição do piso constitucional de 15% da receita corrente líquida para o setor.

DIVIDE. Além disso, há a previsão de aplicar R$ 1,5 bi na recomposição da merenda escolar, R$ 10 bi na ciência e tecnologia, R$ 20 bi em infraestrutura, R$ 15 bi em moradia e o restante em universidades e institutos federais e na cultura.