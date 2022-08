PT ensaia discurso para aproveitar mau humor de empresários com Bolsonaro

Petistas avaliam que a relação de Jair Bolsonaro (PL) com eleitores de centro se deteriorou após banqueiros e empresários reagirem publicamente às ameaças do presidente ao sistema eleitoral e planejam fazer com que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) invista nesse vácuo. Para isso, o presidenciável vai enfatizar que seu eventual governo terá mais previsibilidade e diálogo para estruturar medidas de interesse do setor privado. Na semana em que inicia a campanha eleitoral, Lula vai encontrar pequenos e microempresários em evento na quarta-feira e deve sugerir um plano de fomento ao segmento com linhas de crédito do BNDES, além da atualização dos tetos para enquadramento no Simples e no MEI.

CARTÃO. Em encontros com empresários, para reduzir a desconfiança, Lula tem prometido que, se eleito, a ponte com o setor privado será comandada pelo vice, Geraldo Alckmin (PSB).

SAÍDA. Além de quebrar a resistência num segmento que tende a Bolsonaro com vistas à eleição – afinal, são mais de 6 milhões de pequenas empresas no País –, petistas desejam com a estratégia ter o apoio do empresariado na partida de um eventual governo.

PRONTO, FALEI! Alexandre Padilha, deputado federal (PT-SP)

“Precisamos estar com todo mundo do nosso lado, inclusive os empresários, mas a prioridade do Lula vai continuar sendo os mais pobres.”

CLICK. Os bolsonaros. Família presidencial

No Dia dos Pais, Jair Bolsonaro reuniu 4 dos 5 filhos – com exceção da caçula Laura – para foto em tom de campanha. Carlos no celular de Jair Renan.