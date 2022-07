PT e PSB fecham aliança no Espírito Santo

Candidato à reeleição, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), oficializou aliança com o PT para a disputa das eleições de outubro. O acordo prevê a saída do senador Fabiano Contarato da disputa, mas não garante a petistas participação em cargos majoritários da chapa.

Segundo interlocutores, Casagrande se comprometeu em dar palanque a Lula por disciplina partidária, já que PSB e PT são coligados no pleito nacional, e pelo interesse em herdar os votos do parlamentar. Atos com os presidenciáveis Simone Tebet (MDB) e Ciro Gomes (PDT) também estão previstos.

“Nosso compromisso com eles é a participação no plano e no governo. Agora vamos discutir a chapa junto com todos os partidos da coligação”, diz Alberto Gavini, presidente do diretório estadual do PSB. Além do PT, há pelo menos três partidos dos 13 aliados a Casagrande interessados na vice: PDT, PP e Podemos.

A decisão precisa ser tomada até 31 de julho, quando o PSB fará sua convenção no Espírito Santo.