A resistência do PT do Rio em apoiar Marcelo Freixo (PSB) vai além do cálculo na eleição deste ano. Políticos do Estado, entre eles Washington Quaquá, guardam mágoas da eleição de 2016, quando Freixo vetou petistas na sua campanha a prefeito do Rio – ele perdeu para Marcelo Crivella.

