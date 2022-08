PT discute apoio a Rodrigo Neves no Rio para ampliar alianças de Lula

Membro da executiva nacional do PT, Jilmar Tatto defenderá na reunião do grupo desta semana que o partido apoie Rodrigo Neves (PDT) no Rio. A leitura é que Marcelo Freixo (PSB) já apoia Lula e que, com a adesão ao candidato do PDT, Lula ampliaria o arco de alianças e teria dois palanques no Estado, ao invés de um.

O pano de fundo é a insistência do PSB em lançar Alessandro Molon ao Senado, a contragosto de André Ceciliano (PT).

