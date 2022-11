PT deixa prazo em aberto para negociar Auxílio Brasil fora do teto por quatro anos

Aliados do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pretendem apresentar a PEC da Transição nesta quarta-feira sem estipular um prazo no texto, o que deixa as despesas do Auxílio Brasil fora do teto de gastos por tempo indeterminado. Articuladores políticos reconhecem que a versão deve ser modificada, mas querem ter margem de negociação com os parlamentares para chegar a uma proposta que contemple todo o próximo mandato do petista no Executivo. Ontem, durante encontro no Egito, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse a Lula que o limite de quatro anos é mais “real” e “factível” para garantir a aprovação da matéria no Congresso do que o prazo em aberto. Segundo presentes, o petista concordou.

RAPIDEZ. Pacheco designou líderes partidários para discutirem hoje com o vice eleito, Geraldo Alckmin, um acordo para a PEC seguir direto ao plenário, sem passar pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

CONSULTA. Alckmin perguntou a opinião do secretário da Fazenda de São Paulo, Felipe Salto, com quem esteve ontem, sobre o valor estimado de R$ 175 bilhões da PEC. Ouviu que é preciso determinar o arcabouço fiscal e delimitar um prazo para o gasto extrateto.

LEITURA. O vice eleito quis ficar com uma minuta da PEC que Salto elaborou, junto com outros economistas e advogados, com o desenho de uma nova âncora fiscal.