PT define palanque de Lula no Amazonas e no Tocantins

O PT reduziu de sete para cinco os Estados onde os palanques de Lula seguem indefinidos. O partido confirmou o apoio a Eduardo Braga (MDB) no Amazonas e manterá a candidatura de Paulo Mourão no Tocantins.

MT, GO, RJ e MS ainda dependem de negociações. No Rio, para pressionar o PSB a obrigar Alessandro Molon desistir da disputa ao Senado, petistas estão espalhando que Lula vai subir no palanque de Marília Arraes (Solidariedade), concorrente de Danilo Cabral (PSB), em Pernambuco.

Aliados de Danilo Cabral negam que o apoio exclusivo de Lula tenha sido colocado em xeque. Ele, no entanto, diz que seu partido deve retirar a candidatura de Molon. “O PSB deve cumprir acordo que tem com o PT. O candidato ao Senado, como foi acordado entre os dois partidos, será do PT”, disse.