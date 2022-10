PT calcula ter eleito 80 deputados junto com PV e PCdoB

Coluna do Estadão

PT, PV e PCdoB na Câmara calculam ter eleito 80 deputados. Se confirmado, o resultado supera as projeções do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap), que previu a eleição de 65 a 75 membros das três legendas. Hoje, elas têm 68 deputados federais.

O PT foi o responsável pela maior parte dos votos e elegeu 68 deputados, valor em linha com previsão de lideranças da sigla, que esperavam cerca de 70 paralamentares.

A maior bancada, no entanto, deve ficar com o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro. Sozinha, a legenda estima que vai reunir 99 deputados. Atualmente, a bancada da sigla na Câmara, que já é a maior da Casa, possui 76 integrantes.

Já o PP, que compõe a base aliada do governo Bolsonaro, viu a sua bancada diminuir dos atuais 56 deputados para 47 eleitos.