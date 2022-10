PT vai procurar Rodrigo Garcia (PSDB) e Simone Tebet (MDB) com vistas ao 2º turno

Presidente do PT-SP, Luiz Marinho afirmou que a campanha de Fernando Haddad vai procurar Rodrigo Garcia (PSDB) ainda nesta segunda-feira (3) em busca de uma declaração de apoio. Outra que encabeça a lista de prioridades do PT é Simone Tebet (MDB).

Geraldo Alckmin e Aloizio Mercadante contataram ainda no domingo (2) à noite Carlos Lupi, do PDT, e Baleia Rossi, do MDB. Alckmin vai ganhar relevância neste 2º turno.

Aliados de Haddad avaliam que houve uma migração de votos do PSDB para Tarcísio de Freitas (Republicanos) em um movimento de antecipação do 2º turno. Por isso, o PT apresentará como argumento que Haddad seria a melhor opção para sustentar o legado do PSDB em São Paulo. Também devem apelar para uma união de petistas e tucanos contra o bolsonarismo.

Enquanto políticos tentavam negar a decepção com o placar do 1º turno, apoiadores do PT não escondiam o desânimo à medida que a votação era apurada.