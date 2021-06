PSOL vai ao Supremo contra o ‘tratoraço’

O PSOL vai acionar o Supremo Tribunal Federal contra o orçamento secreto de Jair Bolsonaro, o já famoso “tratoraço”, revelado pelo Estadão. O partido está elaborando uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) para que a Corte faça o controle da constitucionalidade das emendas do relator geral e da execução dos recursos orçamentários. A ação alegará que a prática fere os princípios de transparência, publicidade, legalidade e moralidade pública da Constituição, e que desrespeita a lei de diretrizes orçamentárias.

Ação. A medida jurídica do PSOL deve ser protocolada na próxima semana.

Mudou. A deputada Margarete Coelho (PP-PI) aproveitou o feriado para um pente fino na reforma eleitoral e contou com a ajuda de diversos juristas. O relatório dela deve ser apresentado na próxima semana.

Cota… Líder da bancada feminina no Senado, Simone Tebet (MDB-MT) pedirá, na próxima reunião de líderes da Casa, a inclusão na agenda de votações de um projeto da colega Eliziane Gama (Cidadania-MA).

…feminina. O texto propõe a criação de uma vaga extra e exclusiva para as mulheres em todas as comissões do Senado, incluindo CPIs. Conforme a proposta, a posição só será criada se nenhuma das cadeiras nos colegiados for ocupada por uma mulher.

Vem aqui! Desde que deixou o Ministério da Saúde, Eduardo Pazuello foi promovido a novo “queridinho” do presidente. Enquanto ministro, foram poucas reuniões, mas agora Bolsonaro faz questão de exaltá-lo sempre que possível.

SINAIS PARTICULARES

Jair Bolsonaro, presidente da República

Escalada. A Rede de Ação Política pela Sustentabilidade (RAPS) diz que a postura do Exército no caso Pazuello compõe “conjunto de outras evidências que ameaçam a nossa democracia, tais como declarações antecipadas (do presidente) de não aceitação de resultados eleitorais”.

Escalada 2. A importante organização suprapartidária, que trabalha pela democracia, pede respeito ao estado de direito, “no qual a lei e os procedimentos se aplicam a todos os cidadãos, militares e civis.”

Ponte… Considerado o pai do teto de gastos, o ex-presidente Michel Temer tem gestado novo projeto, denominado provisoriamente de “teto social”. O nome deixa claro o foco dessa nova ideia: diminuir as desigualdades no País em momento de grave crise.

…para o social. O “teto social” deverá fazer parte de um conjunto de propostas mais amplo do MDB, o Ponte Para o Futuro 2, que abordará, entre outros pontos, a urgência de uma reforma administrativa.

CLICK. O PDT vibrou: em foto de Lula divulgada nas redes sociais, dá pra ver na estante o livro Projeto Nacional, o Dever da Esperança, do presidenciável Ciro Gomes.

Em… Notório defensor dos madeireiros do Pará, o senador Zequinha Marinho (PSC-PA) silenciou sobre a operação da PF contra Ricardo Salles (Meio Ambiente) no mês passado.

…espera. Em março, juntamente com outros congressistas, Zequinha teve audiência com Salles para pedir a liberação da maior apreensão de madeiras do País. No mês seguinte, ele e o ministro viajaram juntos para Santarém para reunião com os madeireiros.

Grato. Em discurso no Senado em fevereiro do ano passado, Zequinha agradeceu publicamente a atuação de Ricardo Salles.

PRONTO, FALEI!

“Fui surpreendido com telefonemas e mensagens de dezenas de jornalistas sobre o encerramento do caso Pazuello. Sempre respondo, mesmo que seja para informar que nada tenho a dizer. Mas ontem não disse nada. Por vergonha.”

Santos Cruz, general e ex-ministro de Bolsonaro

COM REPORTAGEM DE ALBERTO BOMBIG E MARIANNA HOLANDA