PSOL em São Paulo briga por divisão do fundo partidário

Coluna do Estadão

A divisão do fundo eleitoral está dando briga no PSOL-SP. Fernanda Garcia e Todd Tomorrow abandonaram a disputa de deputado estadual alegando falta de dinheiro para a campanha. Na última semana, Professora Paula postou um vídeo nas redes alegando que a sigla está dando menos verba a quem se opôs à aliança com Lula.

Paula diz que enquanto receberá R$ 13.000, o presidente do partido, Juliano Medeiros, suplente de Márcio França (PSB), terá R$ 200 mil. “Nem candidato ele é”, diz. “Os valores destinados para suplentes são dedicados a assegurar a presença dessas lideranças na campanha majoritária”, diz Juliano.

