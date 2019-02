PSL oficializa Janaína Paschoal para Alesp; veja vídeo

O PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, oficializou a deputada estadual Janaína Paschoal ao comando da Assembleia Legislativa de São Paulo. Em vídeo gravado nesta segunda-feira, 11, após reunião com 15 deputados do PSL, o senador Major Olímpio (SP), presidente da seção paulista do partido, disse que Assembleia Legislativa não pode mais continuar sendo um “puxadinho” do Palácio dos Bandeirantes. A eleição ocorrerá no dia 15 de março.

Atualmente, o PSL é a maior bancada na Casa. O PSDB do governador João Doria encolheu e é a terceira. Os tucanos apoiam a reeleição do deputado Cauê Macris para a presidência da Assembleia, com aval do DEM. Os petistas, por sua vez, dizem que vão liderar a oposição. No vídeo, Major Olímpio afirma haver uma “tríade macabra” que vem administrando a Assembleia há 24 anos, formada por PSDB, PT e DEM. Há duas décadas, porém, não existia o DEM. A sigla se chamava PFL.