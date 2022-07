PSDB reserva até R$ 10 milhões para gastar com Tebet, caso aliança se confirme

Em reunião da Executiva, o PSDB decidiu, nesta quarta-feira, reservar até 2,5% do fundo eleitoral para a eleição majoritária nacional, o que representa cerca de R$ 10 milhões. Atualmente, o partido apoia a pré-candidatura da senadora Simone Tebet (MDB-MS) à presidência, o que ainda precisa ser confirmado na convenção partidária. A aliança também depende de um acordo entre as legendas no Rio Grande do Sul.

Além disso, ficou definido que serão reservados até 40% do fundo para as candidaturas majoritárias estaduais e um mínimo de 57,5% para as candidaturas proporcionais.