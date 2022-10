“PSDB nunca foi Bolsonaro. É um oportunismo em cima do presidente”, diz bolsonarista no MS

Apesar da declaração de neutralidade de Jair Bolsonaro (PL) na eleição do Mato Grosso do Sul, o bolsonarista Capitão Contar (PRTB) afirma que o rival, Eduardo Riedel (PSDB), não representa o presidente na eleição local.

Riedel é apoiado pela ex-ministra de Bolsonaro Tereza Cristina (PP-MS). A poucos dias da eleição, Bolsonaro pediu votos para Contar, mas nesta quarta (5) gravou um vídeo ao lado de Tereza recuando, dizendo-se neutro.

“O PSDB nunca foi Bolsonaro. É um oportunismo tucano e do grupo deles em cima do presidente”, diz Contar à Coluna.

Ele evita criticar a ex-ministra bolsonarista, eleita senadora, mas indica que a campanha que ela fez pelo aliado não agradou.

“Ela (Tereza Cristina) dizia que o Riedel era o único candidato do Bolsonaro, mas não era. Isso nunca saiu da boca dele. E isso foi massificado… Ela foi recepcioná-lo na porta do avião quando ele esteve aqui, com o Riedel. Só que nesse mesmo dia o Bolsonaro embarcou na maior motociata que o Mato Grosso do Sul já teve e foi organizada por mim”, afirma Contar.

O militar, que é capitão do Exército, diz ainda que pretende explorar o apoio de tucanos históricos a Lula no 2º turno para afastar o eleitor bolsonarista do rival. Bolsonaro venceu Lula no 1º turno no Estado.

“Quem sempre foi defensor do Bolsonaro sou eu. Eu tenho uma identidade bolsonarista muito mais forte do que o outro candidato, que nem seguia o presidente nas redes sociais.”