PSDB fez propaganda de Alckmin em muro

O diretório do PSDB em Santos pintou no muro da sua sede propaganda do presidenciável tucano Geraldo Alckmin. A pintura foi vedada na minirreforma eleitoral. A imagem é do último domingo, 26/07.

A assessoria de imprensa do PSDB informou que o diretório fez uma consulta pública ao TRE para verificar se pode manter a pintura e decidiu apagá-la ontem (27/7) até que obtenha a resposta. Veja como ficou:

